​Cañas carrega contra el PP pel 155

L'exdiputat de Ciutadans al Parlament Jordi Cañas ha carregat aquest dilluns contra el govern espanyol perquè considera que ha estat massa tou amb la repressió del procés català. "Algú creu que això és una aplicació del 155? Aquests no han aplicat ni l'1,55", ha afirmat en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio , un dia després que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, avisés que el 155 es pot "aplicar amb cirurgia més fina" encara que hi hagi Govern En opinió de Cañas, en el govern de Mariano Rajoy "van fer el bàsic", que va ser destituir un Govern que estava "al marge de la llei", però creu que es va fer tard. "Quan el màxim representant de l'Estat en una part del territori –en referència al president de la Generalitat- i el seu govern se situen voluntàriament, decididament i activament al marge de la legalitat, el que s'ha de fer és cessar-los. Quan? La primera vegada, sense cap dubte", ha apuntat.Cañas ha insistit en el fet que "Millo i el seu govern haurien d'haver afrontat el problema en el seu moment i haver fet política", i li ha reclamat "menys metàfores quirúrgiques, que solen ser dolentes, i més acció política". També ha retret al PP que és un dels responsables d'haver-se arribat a la situació d'ara, per la incapacitat d'exercir l'autoritat i vetllar pel compliment de la llei en qualsevol part del territori".

