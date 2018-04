El PSC critica l'«egoisme paralitzant» de Puigdemont i li reclama que faci cas a Junqueras

El PSC rebutja frontalment que el ple d'aquesta setmana aprovi la reforma de la llei de la presidència per permetre la investidura a distància. El secretari d'organització dels socialistes, Salvador Illa, ha criticat aquest dilluns que és una "reforma feta a mida d'una persona" i que pot fer repetir el "desafortunat escenari en què es va situar la política catalana del 6 i 7 de setembre" -quan es van aprovar les lleis de desconnexió-, ja que, segons ha recordat, és una normal "il·legal que el Consell de Garanties Estatutàries ha dit que vulnera l'Estatut i la Constitució ".Així, ha criticat que "Carles Puigdemont és un problema dels mateixos independentistes", a causa del seu "egoisme paralitzant i està bloquejant la política catalana", motiu pel qual ha reclamat que "facin cas al que ha dit Oriol Junqueras de la necessitat de formar un Govern efectiu", aquest mateix dilluns en una carta . De fet, considera "ridícul" que encara no ho hagi fet i creu que la possibilitat de repetir eleccions només respondria a una voluntat de "passar comptes entre ells i una venjança de Puigdemont cap a ERC".De fet, Illa ha recordat que "més de 100 dies" de l'aplicació del 155 es deuen a aquesta manca d'acord per formar Govern i, en relació a la possibilitat assenyalada pel delegat de l'executiu central, Enric Millo, d' aplicar aquest article "amb cirurgia més fina" , ha reclamat que "el Govern ha de mantenir la seva acció dins el camp de la legalitat vigent". "Ja hem vist que saltar-se la llei porta caos, fugida d'empreses i divisió social i no es va assolir cap reconeixement internacional", ha afirmat, i ha confiat que "no farà falta adoptar cap mesura en aquest sentit", però també ha avisat que, "si el nou Govern se salta la llei, caldrà prendre mesures per restablir la legalitat".Quant a les pintades contra els professors de Sant Andreu de la Barca acusats de tractar l'1-O a classe, després que el líder de Cs, Albert Rivera, els assenyalés , ha demanat "que la discussió política es mantingui fora de les aules, que no es polititzi l'educació" i "s'ha d'arribar fins al final, fins esclarir els fets, i sense posar llenya al foc". Tot i això, rebutja les pintades aparegudes aquesta matinada: "No ens agrada que s'assenyali a ningú, ni d'un costat ni de l'altre".Preguntat per la proposta de l'ex-primer ministre francès, Manuel Valls, de liderar una plataforma unionista a les eleccions municipals de Barcelona que uneixi Cs, PSC i PP, Illa ha rebutjat la proposta i ha deixat clar que el candidat dels socialistes és Jaume Collboni, el qual va ser escollit en primàries i ha trobat estrany que "el candidat que ve de la mà de Cs vulgui ser candidat d'una plataforma més àmplia". "El PSC té un projecte per a Barcelona i l'explicarà els propers dies", ha avançat.Finalment, ha lamentat el suport de Cs al candidat alternatiu a Cristina Cifuentes que el PP proposi per presidir la Comunitat de Madrid fins les eleccions, ja que creu que s'ha demostrat que la capital espanyola és un "niu de corrupció estructural" dels populars. "Ens sobta el suport de Cs i el silenci d'Inés Arrimadas", ha lamentat, ja que entén que es dona un "xec en blanç al PP perquè torni a posar davant de la Comunitat de Madrid una persona encara desconeguda".

