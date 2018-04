Pintades amenaçadores contra els professors de Sant Andreu després que Rivera els assenyalés

Ens volen trencar l’Institut i la cohesió social dels alumnes #ieselpalau #9delpalau amb noms i cognoms pic.twitter.com/urYVA2tJdj — Suport IES El Palau (@9delpalau) 30 d’abril de 2018

Apareixen pintades titllant de nazis els mestres de l'IES el Palau de #SantAndreudelaBarca acusats d'un delicte d'odi pic.twitter.com/tLw8Hr1Gkq — David Angela (@davidangelagam) 30 d’abril de 2018

L'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca (el Baix Llobregat) on hi ha nou professors investigats per com van tractar l'1-O a les aules ha aparegut aquest dilluns amb pintades a la façana, i on es titlla de "nazis", "rates" i "separatas" els docents. Ho ha posat de manifest la xarxa que els dona suport a través de Twitter, i ha denunciat: "Ens volen trencar l'institut i la cohesió social dels alumnes", i ha subratllat que les pintades apareixen amb noms i cognoms dels docents.Les pintades han aparegut un dia abans que se celebri una concentració de suport als professors, i després de la polèmica dels darrers dies que ha encès el president de Cs, Albert Rivera , que ha aprofitat que el diari El Mundo ha publicat un article on es fan públics els noms i les fotografies dels nou docents investigats, per carregar contra l'executiu espanyol de Mariano Rajoy.Per a Rivera, que la Fiscalia investigui els mestres "per delictes d'odi, però el govern d'Espanya digui que no els obrirà expedient" és una mala estratègia. "Amb covardia mai es venç al nacionalisme", ha apuntat en una piulada, enllaçant l'article i dient que hi apareixen "els mestres separatistes que van assenyalar públicament a fills de guàrdies civils a Catalunya". El seu tuit ha provocat multitud de respostes a la xarxa, acusant-lo d'assenyalar mestres que no han estat condemnats . A més, alguns dels usuaris comparaven la facilitat amb la qual critica quan una pintada assenyala la casa d'un polític i com ara ell podia contribuir a fer el mateix amb uns mestres, els noms i les fotos dels quals apareixen a l'article.

