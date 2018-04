EcoDiari fa 10 anys i es consolida com la publicació independent de l'ecologisme català

De bèsties petites o d’animals grossos, de l’energia nuclear o de les alternatives, dels runams salins, de les línies de molt alta tensió, dels boscos abandonats, del control dels recursos naturals, com l’agua, de l'ecologia política…, de tot això i més n’ha parlat i reflexionataquests darrers 10 anys. Nascuda l'abril de 2008, l’única publicació digital sobre ecologia política (medi, entorn, decreixement, conservacionisme, naturalisme, etc.) dels Països Catalans.El periodista Xavier Borràs va crearcom a publicació digital l’abril de 2008 com a continuadora de la segona edició en paper de la mítica revista Userda (que havia estat pionera a les darreries dels anys setanta del segle passat), i que durant el període 2004-2006 es va publicar un cop al mes en paper com a suplement del setmanari El Triangle.Han estat moltes les vegades, diu Xavier Borràs, "que he estat a punt de llençar la tovallola i abandonar el projecte, però crec que encara hi ha moltes coses a dir i a fer per aconseguir una societat ecològicament més justa. Tothom hi és benvingut!".

