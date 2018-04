​Catalá, sobre el jutge que va demanar l'absolució de «la Manada»: «Té algun problema singular»

El ministre de Justícia, Rafael Catalá Foto: ACN

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dilluns que en el Tribunal Superior de Justícia de Navarra i entre els professionals de la justícia de la comunitat autònoma en general "tots saben" que el jutge que va dictar un vot particular en el cas de "La Manada", Ricardo González, té "algun problema singular" i opina que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) hauria d'haver actuat "preventivament".Catalá ha criticat el vot particular que va emetre aquest magistrat de l'Audiència Provincial de Navarra i en el qual demanava la lliure absolució doncs no trobava que estigués provat l'abús sexual continuat pel qual condemnava la resta del tribunal "Em sorprèn, sobretot entre els membres de la carrera que coneixen el cas, que quan tots saben que alguna persona té algun problema i té una situació singular, el Consell no actuï i després es produeixin resultats singulars. Això es podria haver evitat", ha assenyalat en declaracions a la Cope Catalá ha reconegut que no coneix a aquest jutge personalment, però ha insistit en el fet que "tots ho saben, els jutges". "Hi ha 5.400 jutges magnífics professionals però com en totes les corporacions, hi ha algunes persones que tenen dificultats", ha assenyalat."El Consell té una tasca d'organització i tutela de la carrera judicial –ha prosseguit Catalá-. És un assumpte molt delicat i insisteixo que en el Tribunal Superior de Justícia de Navarra i a Navarra coneixen molt bé aquesta situació i el Consell havia d'haver actuat preventivament", ha remarcat.No es tracta, segons ha matisat, de dir-li al CGPJ "que sancioni a un jutge per emetre una sentència o un vot particular", cosa que fa "en exercici de les seves funcions", però sí de recordar que "la independència del poder judicial s'enforteix amb el reconeixement de la qualitat de tots els membres de la carrera" i "en això el Consell té una responsabilitat".En aquesta línia, ha afirmat que seria per la seva banda una frivolitat afirmar sense més dades, que aquest jutge hauria d'estar inhabilitat i ha incidit que "la tasca del Consell és assegurar que qui exerceix la jurisdicció està en ple exercici de les seves facultats". "Aquesta tasca l'ha d'exercir. A mi m'han dit que és una persona que ha tingut alguns expedients, que té algun problema", ha afegit.

