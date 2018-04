L'advocat de Puigdemont es deixa anar amb la victòria del Barça

Com a President honorífic de la Penya Barcelonista @PBSantEsteveDLR ,



Felicitacions al @FCBarcelona_cat pel 25è títol de Lliga aconseguit de forma brillant



8è doblet i rècord de partits invicte



Força Barça — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 29 d’abril de 2018

El Barça ja és campió de Lliga. El resultat davant del Deportivo de la Corunya (2-4) converteix els blaugrana en campions matemàticament a falta de quatre partits per acabar la temporada. Aquesta és la 25a Lliga que aconsegueix el club, la setena en deu anys, que consoliden l'hegemonia blaugrana de l'última dècada al campionat espanyol.L'eufòria ha esclatat a les xarxes socials entre els aficionats del Barça. Un d'ells, l'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas.El lletrat ha felicitat el Barça, com a president honorífic de la Penya Barcelonist de Sant Esteve dels Roures, el poble fictici que s'ha convertit en tot un fenomen a les xarxes després que la Guàrdia Civil, en un dels seus informes sobre on suposadament hi va haver violència l'1-O. Alonso-Cuevillas ja va fer una broma semblant en una connexió en directe a la final de la Copa del Rei, que el Barça també va guanyar.

