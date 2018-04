VÍDEOS Emotiva arribada a Madrid de la marxa de 860 km per traslladar l'escalf als presos

Alguns participants de KMS per la Llibertat a les portes d'Estremera. Foto: ACN

👏👏👏👏Arribada ara mateix a Soto del Real💛💛💛💛

Quina emoció més gran saber que sou allà i repte aconseguit

Felicitats a tothom‼️🏃‍♀️🏃‍♂️@KMSxlaLLIBERTAT #llibertatspresospolitics 🎗#LlibertatPresesPolítiques 🎗 pic.twitter.com/KPvD4uKNH1 — EsportistesxRepublic (@EsportistesxR) 30 d’abril de 2018

😍😍😍Bonic despertar a Soto del Real, Madrid.



Orgulloses. Grans molt grans tots i totes!!!🎗🎗🎗🎗🎗🎗



ENHORABONA‼️ pic.twitter.com/W6anioBGnB — EsportistesxRepublic (@EsportistesxR) 30 d’abril de 2018

Ni el sol, ni la pluja, ni la neu, ni el vent us han aturat amics, companys, herois de @KMSxlaLLIBERTAT

Gràcies per portar-nos l’esperança i l’anhel d’un poble i un país que ha decidit que no vol deixar d’avançar fins a la vora d’aquests murs que ens tanquen.#KMSxlaLLIBERTAT — Joaquim Forn (@quimforn) 30 d’abril de 2018

La iniciativa "KMS per la Llibertat" ja és a Madrid. Es tracta de la marxa per relleus que el divendres va partir del Parlament i que ha arribat aquest dilluns a les presons madrilenyes per traslladar l'escalf als presos polítics catalans, que fa gairebé 200 dies que hi estan reclosos. Primer ha arribat a Estremera i a Soto del Real, i acabarà el recorregut a Alcalá-Meco. En el darrer tram, els corredors han estat escortats per la Guàrdia Civil.La iniciativa ha nascut del grup de corredors Correm per la democràcia i s'ha organitzat per fer arribar a Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Turull i Josep Rull el desig de llibertat i de solidaritat de Catalunya amb tots ells.Eduard Vidal, un dels impulsors, ha relatat a TV3 que han agafat forces quan s'acostaven a les presons. "A mesures que ens apropàvem a Estremera, ens anàvem animant amb alegria i ganes", ha indicat. Ha explicat que la Guàrdia Civil els ha fet algunes preguntes i que els han acabat escortant en el tram final fins a la presó, cosa que els ha deixat "sorpresos", però ha subratllat que els agents han tingut "un comportament molt correcte".Una altra de les impulsores, Anna Vilà, ha explicat que la marxa "pretén mostrar la duresa del càstig i la distància que separa els presos de les seves famílies" i ha destacat que durant el trajecte els participants han rebut solidaritat per part de diverses persones i entitats, molt important –ha destacat- per la duresa de la marxa.Hi ha estat presents el coordinador de la defensa Francesc Homs i les diputades d'ERC al Congrés Ester Capella i Teresa Jordà. Capella ha afirmat que la marxa porta a les presons "la defensa dels drets i llibertats" i la denúncia pel fet que hi ha unes persones "injustament empresonades". "La ciutadania de Catalunya no es rendeix", ha dit, perquè "majoritàriament se sent interpel·lada en la defensa dels drets i les llibertats públiques".El coordinador de les defenses Francesc Homs ha recordat que els presos agraeixen moltíssim mostres de solidaritat en un moment en què "la llibertat està en qüestió". "Aquesta denúncia, aquest testimoni, que agraïm moltíssim, expressa una determinació del poble de Catalunya i de molta altra gent d'estar a favor de la llibertat", ha subratllat, i ha agregat que la marxa "fa reflexionar" i els seu motiu "interpel·la a tots".El repte ha consistit a completar 860 km de distància corrent a peu per relleus per denunciar l’empresonament i l’exili dels legítims representants polítics catalans, producte de la repressió espanyola. En aquest sentit, s'han volgut realçar conceptes com ara la solidaritat, la justícia, la cooperació, la constància i la perseverança, tots ells vinculats a la cultura esportiva però també a les reivindicacions pacífiques del poble català.Des de la presó, alguns dels líders sobiranistes catalans ja han reaccionat, com el conseller empresonat Joaquim Forn. "Ni el sol, ni la pluja, ni la neu, ni el vent us han aturat amics, companys, herois de KMS per la Llibertat", ha manifestat Forn amb una piulada. Ha agraït els participants per haver-los dut "l'esperança i l'anhel d'un poble i un país que ha decidit que no vol deixar d'avançar fins a la vora d'aquests murs" que els tanquen.El recorregut s'ha dividit en 16 sectors, que equivalen a una setantena de trams. Els 10 primers sectors eren els corresponents al trajecte entre Barcelona i Algora (Guadalajara), des d'on la marxa s'ha bifurcat. Uns rellevistes han arribat a Soto del Real i els altres, a Estremera. Des d’aquestes dues localitats, s'ha iniciat el camí definitiu fins a la presó d’Alcalá-Meco.Cadascun dels 16 sectors ha necessitat la participació de 20 corredors, que s'han anat rellevant en grups de 4. Una vegada coberta una distància d’entre 10 i 13 km, la corresponent a cada tram, quatre nous participants han baixat d'un dels vehicles d’acompanyament per fer el relleu. Aquesta metodologia s'ha anat repetint successivament fins al final de sector, on tots els participants han estat retornats al punt on han començat, després d’haver passat el testimoni a un altre grup de 20.

