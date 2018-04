Sànchez avisa que la justícia espanyola «atacarà més fort» si Europa treu la raó a Llarena

Jo no sóc jurista , ni tant sols tinc nocions de dret , però crec que si la

justícia europea dona raó als acusats exiliats , hi haurà molta informació

per part de mitjans europeus que la justícia espanyola no és imparcial,

doncs anteposa la unitat d'Espanya a tot (seguint el lema de la guardia

civil "TODO POR LA PATRIA" extensible a totes les institucions de l'estat ) , i això crec que fara , si més no ho espero , que hi hagi cada cop més pressio internacional i LLarena haurà de claudicar .