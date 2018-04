Un «think tank» europeu debat si Catalunya ha de ser independent

Manifestació contra la repressió de l'Estat al Paral·lel Foto: Adrià Costa

El think tank Friends of Europe ha posat en marxa un debat sobre la independència catalana a través de la pàgina www.debatingeurope.eu. L'entitat pregunta si "Catalunya ha de ser independent" i recull l'opinió de diversos europarlamentaris de totes les ideologies que exposen la seva visió.La pàgina explica que des de les eleccions del desembre diversos líders polítics i cívics són en presó preventiva o a l'exili i explica que Carles Puigdemont s'enfronta a una possible extradició a Espanya des d'Alemany. L'eurodiputada belga Helga Stevens, del Grup de Conservadors i Reformistes Europeus, subratlla que a Catalunya hi ha una majoria independentista i que "no es pot imposar el que vulguem per sobre els seus desitjos". Stevens recorda que l'1-O "va deixar clar que hi havia una majoria a favor de la independència" i que quan es va suspendre el Parlament i es van convocar eleccions va tornar a sortir una "majoria independentista".L'eurodiputada alemanya Gabriele Zimmer, de l'Esquerra Unitària Europea, dóna suport a què "a la gent de Catalunya se li pregunti què vol ser" i assegura que "el govern espanyol hauria de ser més sensible i entendre perquè tanta gent de Catalunya demana deixar Espanya". "S'han de trobar solucions polítiques des del respecte i la negociació", conclou.La danesa Margrete Auken, dels Verds, diu que entén les "frustracions" del poble català però assegura que no vol que Catalunya sigui independent. L'eurodiputada explica que al seu grup hi ha catalans que es mereixen suport per tal que "Espanya els escolti més" i puguin "aconseguir més autonomia".

