Milers de meduses envaeixen diverses platges catalanes

Aquest matí la platja del Francàs ha aparegut plena d’aquestes meduses. Donem avís al departament de medi ambient. @elvendrell_cat #elV pic.twitter.com/sayLQv8wXp — PL El Vendrell (@plelvendrell) 29 de abril de 2018

⚠️Centenars de meduses arriben a la platja de l’Arrabassada arrossegades pel temporal. #Tarragona pic.twitter.com/Tb9l6tVJGT — TAC 12 (@tac12_tv) 29 de abril de 2018

Aquest matí a Badalona les platges eren envaïdes per milers de meduses veler(velella velella). Estaven tant a la sorra com a l'aigua on trencaven les onades. pic.twitter.com/GY2zA3TQK7 — Elpito meteo (@MeteoElpito) 29 de abril de 2018

Milers de meduses velella s'amunteguen a diverses platges de la Costa Central i la Costa Daurada des d'aquest cap de setmana. Fa quinze dies ja van sorprendre els veïns de diverses poblacions de la Costa Brava com Palamós, Port de la Selva o Llançà i ara s'han detectat a platges de municipis com Badalona, Barcelona, Sitges i Tarragona.Són de color blau intens i es desplacen en grup perquè cada exemplar té una funció diferent dins la colònia. Amb tot, no es tracta d'una espècie perillosa. Per aquesta raó, l'Ajuntament de Barcelona no ha tallat els accessos a les platges i no té previst retirar aquests hidrozous, ja que "no són urticants ni tòxics" i els que s'han acumulat a la sorra són "restes biològiques". No farà el mateix l'Ajuntament de Tarragona, que procedirà a la seva retirada en els propers dies, tot i que la temporada de platges comença a mitjans de juny.Centenars d'aquestes meduses petites envaeixen la platja de l'Arrabassada a Tarragona. L'ajuntament d'aquest municipi té previst retirar aquests invertebrats en els pròxims dies. De fet, aquest cap de setmana el temporal també ha fet estralls en aquesta platja.A continuació, un recull d'imatges penjades a la xarxa:

