Indignació per un polèmic reportatge de l'«ABC» sobre la situació de la Guàrdia Civil a Catalunya

Spy residente de Solsona. La bandera de españa ondea en el consistorio. La pancarta a favor de los presos políticos está colgada en la plaza del ayuntamiento pero en otro edificio. El cartel de carnaval que habla el artículo lo creo un jovem muy "majo" de nuevas geberaciones PP — Gina (@gina_castells) 29 de abril de 2018

Soy de Solsona y mentiis más que respirais. A 300 mts linea recta hay comisaría mossos donde ondea la rojigualda. Respecto a la limpieza de la calle es totalmente falso. Me daría vergüenza mentir de esa forma... el resto desconozco, pero visto lo visto no me creo nada — Isi (@IsiCat2015) 29 de abril de 2018

Yo soy de la comarca y catalan de toda la vida. La gente de Solsona no tiene nada en contra de la Guardia Civil. En los incendios del 98 ayudaron a mucha gente. Yo tengo buena relación con ellos, con los Mossos y con todo el mundo. Dejamos las polémicas para los políticos. Paz — xavier_solé_pla (@xavier_sole_pla) 29 de abril de 2018

Una setmana després de Sant Jordi, l'@abc_es presenta la seva nova obra. Novel•la fantastica, en aquest cas amb #solsona (Tarragona) com a epicentre dels fets. https://t.co/K1rdgSZwRi — Joventuts d’Esquerra Republicana Solsona (@joventsolsona) 29 de abril de 2018

Esto no es periodismo @abc_es. Ya sabemos que la fiscalia os lo afinará pero es una vergüenza lo que hacéis. ¡Mira que es fácil contrastar la información si se quiere! Tengo una noticia para vosotros: Franco ha muerto. Ya va siendo hora que lo sepáis, porqué ya hace días de eso. https://t.co/1QdUvBo2Yv — David Rodríguez 🎗 (@david_drg) 29 de abril de 2018

Aquest diumenge, el diari ABC, mostra una polèmica portada amb la imatge d'uns dits que assenyalen a un guàrdia civil d'esquena i el titular, "Acosados".​A l'interior, s'hi pot llegir un reportatge on es recull el testimoni de diversos guàrdies civils establerts a Catalunya (un d'ells, a Solsona) i en el que dibuixen un clima de crispació, por, o com diu el titular a dins, "ya no merece la pena vivir aquí. Es irrespirable".Tant el guàrdia civil de Solsona com la seva esposa assenyalen que els nens viuen des de l'escola el procés independentista, l'endemà de l'1 d'octubre, els van explicar a classe "que la policia havia picat a la gent".​L'agent es queixa, també, que al cuartel on viuen quatre famílies, l'ajuntament no els passa a netejar el carrer i que en 50 quilòmetres a la rodona no hi ha cap altre bandera espanyola, i acaba descrivint "una atmosfera asfixiant, de poble, d'aïllament, de tolerància exercida en una sola direcció".​L'article està ple de incorreccions, com quan posa que Solsona és a Tarragona, enlloc de Lleida, o quan fa referència al famós cartell de Carnaval de Solsona que animava a matar espanyols però que a l'ABC no diuen res de que es va destapar que era fals.Altres perles que es pot llegir és que a Solsona "el amarillo y el verde son enemigos declarados", i que en una festa d'aniversari d'un company de classe del seu fill, "castellans i catalans seien en taules separades.​L'article ha generat una onada de respostes a les xarxes i de indignació cap al rotatiu. Molts ciutadans, i fins i tot l'alcalde de Solsona, han respost aquest reportatge:

