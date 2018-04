VÍDEO Tempestes amb calamarsa i fortes ratxes de vent escombren gran part de Catalunya https://t.co/VrMdRPAdFc pic.twitter.com/GdetUrecVo — NacióDigital (@naciodigital) April 29, 2018

Diumenge molt inestable amb diverses tempestes de curta durada, però amb calamarsa i fortes ratxes de vent, que han escombrat gran part de Catalunya. Una intensa granissada ha dificultat la circulació de vehicles durant més d'una hora a la C-32 a Calafell (amb vehicles aturats al quilòmetre 8, a l'alçada del túnel de la Granja).Els Bombers de la Generalitat han fet fins a les 16.00 hores un total de 25 sortides relacionades amb els xàfecs, la majoria per retirar branques caigudes o elements inestables. El telèfon 112, per la seva banda, ha rebut un centenar de trucades per incidències relacionades amb el vent, principalment a la zona metropolitana de Barcelona.Les comarques del Camp de Tarragona, Penedès i de la costa de Barcelona han estat les més afectades per les calamarsades, els cops de vent i els forts ruixats, que han deixat registres destacables com els 27,6 litres d'Oliana, els 25,4 de la Beguda Alta, els 24,1 litres de Viladrau, els 21,4 d'Olesa de Montserrat, els 20,2 de l'Ametlla del Vallès o els 19,2 de Valls.

