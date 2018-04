Sala-i-Martín esclata contra Rivera i el titlla de «neo-franquista»

Los maestros separatistas que señalaron públicamente a hijos de @guardiacivil en Cataluña. La fiscalía les investiga por delitos de odio, pero el Gobierno de España dice que no les abrirá expediente. Con cobardía nunca se vence al nacionalismo. https://t.co/LOaSxV36El — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 29 de abril de 2018

Si respetaran el estado de derecho, abrazarían la presunción de inocencia. Pero no. Los neo-franquistas "saben" que todo soberanista, por serlo, es culpable de cualquier acusación, sea o no veraz, y debe ser perseguido. Y quien no los persige es cómplice. #MarcaEspaña pic.twitter.com/um8vcvE6wv — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) April 29, 2018

L'Institut de Sant Andreu de la Barca defensa els professors 'investigats' per l'1-O i assenyalats pels mitjans del règim.

L'Assemblea de Docents dóna suport als companys i companyes denunciats per la fiscalia de l'Estat i recorden que continuaran treballant amb llibertat. pic.twitter.com/7A2KyEHAHz — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 29 de abril de 2018

Señalar a los profesores. Como los nazis señalaban a los judios. Métodos mafiosos para criminalizar a los que educan. No tiene limite vuestra miseria. https://t.co/SNL2ttn2I7 — Bombers per la República (@ANC_Bombers) 29 de abril de 2018

No puc citar el tuit d'Albert Rivera perquè em té blocat, però reproduir les cares dels professors denunciats per la GC a Sant Andreu és míser i indigne. La meva solidaritat davant una persecució injusta. Ens volen destruir — Josep Bargalló Valls (@JosepBargallo) 29 de abril de 2018

La Guàrdia Civil inventa.

La premsa de l'IBEX apunta.

Albert Rivera dispara. https://t.co/O2KWTPSQbo — MarcAlfama #CatAcull #JoSòcCDR (@JordiAlfama) 29 de abril de 2018

Aquí tenéis a Radio Ruanda-style señalando a unos tutsies. Recordaremos el nombre del firmante de la pieza, ese tal Javier Negre https://t.co/1XKigmWAs4 — (((Germà Bel))) (@gebelque) 29 de abril de 2018

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha acusat el govern espanyol de ser "covard" per no actuar contra els professors de Sant Andreu de la Barca, acusats d'un delicte d'odi per parlar de la violènica de l'1-O a classe.En una piulada, Rivera recorda que la Fiscalia els investiga per aquest delicte i acusa l'executiu de Mariano Rajoy de no voler obrir cap expedient contra ells. En aquest sentit, Rivera diu que "amb covardia mai no es guanya el nacionalisme".Les paraules del líder unionista han tingut desenes de respostes crítiques a les xarxes socials, entre les quals la de l'Assemblea de Docents, que ha donat suport als mestres investigats.Aquí teniu un recull de les crítiques que ha rebut el dirigent espanyolista. Una de les més contundents ha estat la de l'economista Xavier Sala-i-Martín.

