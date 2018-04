L'AMI tem que l'Estat inhabiliti alcaldes sobiranistes abans de les municipals

Josep Maria Cervera. Foto: Adrià Costa

El president de l'AMI i alcalde de Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha explicat que la seva entitat treballa amb la possibilitat que l'Estat busqui la inhabilitació de la "primera línia" d'alcaldes sobiranistes de cara a les eleccions municipals de 2019. "No descartem que una de les idees de l'Estat sigui inhabilitar la primera línia d'electes de cara a les eleccions municipals que tenim en menys d'un any. Hem d'estar molt preparats per poder afrontar això", ha explicat en una entrevista a Europa Press.Cervera recorda que la Fiscalia General de l'Estat va ordenar al setembre de 2017 obrir diligències contra més de 700 alcaldes que havien signat decrets de col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre i, després de citar-ne llavors una cinquantena, aquests últims dies ha tornat a activar aquestes citacions. "És una pista" que podria estar-se buscant la inhabilitació d'aquests alcaldes, sosté el president de l'AMI, que ha assegurat que la seva entitat treballarà per la defensa d'aquests edils que "no han actuat al marge de la llei".Cervera assenyala que l'independentisme té un fons d'armari de candidats molt important, però tot i així, amb les eleccions municipals a un any vista "seria un cop al món sobiranista, que hauria de fer replantejaments en molt poc temps". Alguns dels alcaldes citats en la primera o la segona tanda de compareixences van ser Marc Solsona (Mollerusa), Albert Batet (Valls), Neus Lloveras (Vilanova i la Geltrú), Marta Madrenas (Girona), Carles Pellicer (Reus), Adam Tomàs (Amposta) i Joan Ramon Casals (Molins de Rei), entre altres.Cervera reivindica a l'entitat i a tots els municipis que la formen: "Presideixo una entitat legalment constituïda, inscrita en el registre d'associacions i al seu moment no va haver-hi cap problema. Totes les nostres accions les intentem fer amb la màxima rigurositat política i també jurídica".

