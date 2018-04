El PP treu pit de l’acció de Rajoy a Catalunya

El vicesecretari de Política Social i Sectorial del PP, Javier Maroto, ha volgut aquest diumenge treure pit de l’acció de govern de l’executiu espanyol de Mariano Rajoy a Catalunya des que hi ha la crisi política oberta amb els independentistes.Maroto ho ha volgut fer després que des de Cs Inés Arrimadas, líder del partit al Parlament, hagi acusat en diverses ocasions al govern de l’Estat d’inacció i paràlisi davant el que impulsen els partits sobiranistes. “Si hi ha alguna cosa certa en el debat de Catalunya és que si avui el pròfug Carles Puigdemont no és president no és per les paraules i opinions d’alguns, és només resultat dels recursos del govern del PP al Tribunal Constitucional.Sense això, avui Puigdemont seria president. Per més que alguns opinin, la via dels fets i la prudència és més eficaç que la via de la paraula i les ocurrències”, ha sentenciat Maroto en unes declaracions a Madrid.D’altra banda, davant la porta oberta que el ministre de Justícia, Rafael Català, ha deixat per canviar el Codi Penal després de la polèmica sentència de ‘La Manada’ i les conseqüents protestes posteriors, Maroto ha apostat obertament per iniciar aquestes modificacions per evitar decisions judicials semblants.“Avui, a Espanya, podem constatar que és impossible que hi hagi qualificació d’agressió sexual si no es prova violència i s’ha demostrat que de vegades la víctima decideix no enfrontar-se i no hi ha violència. Però necessitem fer una reforma per atendre la necessitat de recuperar la posició, perquè que moltes dones no s’enfronten i no tenen violència i no per això deixa d’haver violació” ha dit, tot apostant clarament per “reformar la llei perquè hi hagi violació encara que no hi hagi violència”. “Hem entès el missatge i és necessari fer la reforma”, ha conclòs.

