Cs s'emporta un clatellot a les xarxes per un escrit ple de faltes d'ortografia

Hoy hemos presentado una instancia al equipo de gobierno para romper el silencio administrativo, pidiendo respuestas a nuestras instancias tal y como marca el ROM, a pesar de que presumen de transparencia y participación no responden. @pscselvadelcamp @ERClaSelva#dretdelciutadà pic.twitter.com/OA6vKVE0Rd — La Selva Del Camp (@CsLaSelvaDelC) 27 de abril de 2018

Ens preguntem si l'ús de les "y" en comptes de les "i" és una estratègia per acabar amb la nostra llengua o si és senzillament desconeixement. No és la primera vegada. Esperem que sigui l'última.

Celebrem que les "ny" no s'hagin convertit en "ñ"!! https://t.co/3jGeUDu6mw — La Plegadora (@LaPlegadora) 28 de abril de 2018

Ens sembla molt correcte la vostra petició. L'equip de govern no està complint amb la transparència que prediquen. Si corregiu les faltes, potser no tindran excuses per no contestar-vos. — La Plegadora (@LaPlegadora) 28 de abril de 2018

L'agrupació de Ciutadans a la Selva del Camp va decidir presentar una instància a l'Ajuntament per tal d'acabar amb el que considera "silenci administratiu". En el text, entrat a registre el passat 27 d'abril, la formació taronja exigia que l'equip de govern format per PSC i ERC respongués totes les instàncies presentades "com marca el ROM" (Reglament Orgànic Municipal).Cs ha tret pit d'aquesta acció a través de les xarxes, fent pública la instància com a mostra de força. El que no s'esperava és que això se li giraria en contra. En si, la idea del text és correcta però està ple de faltes d'ortografia, un fet que no ha passat desapercebut a la xarxa i com era d'esperar, l'agrupació de Cs s'ha emportat un bon clatellot.L'Assemblea juvenil de La Selva del Camp, la Plegadora, ha estat la més crítica amb la publicació del partit polític, que no té representació a l'ajuntament. En una de les respostes etziba que no saben si les errades ortogràfiques són "una estratègia per acabar amb la nostra llengua o si és senzillament desconeixement". Ara bé, aquesta és l'única reacció.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)