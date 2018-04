Iceta: «És una obligació posar-nos d'acord a Catalunya per després negociar amb Espanya»

Miquel Iceta Foto: Adrià Costa

El primer secretari el PSC, Miquel Iceta, assegura que la solució a la crisi depèn en primer lloc d'un gran pacte entre catalans "amb què començar a teixir nous consensos". I, després, obrir un diàleg amb Madrid. "És una obligació posar-nos d'acord a Catalunya, entre tots, per després negociar amb el conjunt d'Espanya unes reformes de pes", ha assenyalat Iceta en una entrevista aquest diumenge a La Vanguardia. "L'independentisme ha fracassat en el seu intent però potser això ens proporciona a tots una oportunitat per repensar ritmes i objectius", ha reflexionat en veu alta el primer secretari del PSC. "I mentre no s'arriba a aquest acord es poden fer moltes coses. M'estranya que, ara que es comença a moure la qüestió del nou finançament autonòmic, ningú no en parli en nom de Catalunya ni tingui interès en participar-hi", ha lamentat Iceta. Sobre una possible candidatura de Manuel Valls a Barcelona, el primer secretari del PSC avisa que pot afavorir una llista conjunta independentista: "Seria contraproduent"."Jo intento no parlar mai malament de ningú", ha matisat Iceta, que considera que Valls "demostra que ser alcalde de Barcelona és un fet molt important". "No obstant, si es presenta, igual veiem que la seva candidatura no és tant positiva com alguns diuen, ja que podria propiciar una llista conjunta de l'independentisme", ha avançat el líder del PSC. "I això seria contraproduent per a Barcelona", ha sentenciat Iceta, que -tornant a la política catalana- ha ignorat si hi haurà govern independentista o eleccions al juliol. "No ho sé. El que sí que sé és que al món independentista és molt majoritària la posició de formar Govern. La incògnita és Puigdemont, que és la persona que pot facilitar o dificultar la formació d'aquest Govern", ha manifestat Iceta, que igualment ha criticat la modificació de la Llei de la Presidència: "Això és voler canviar les regles del joc quan la partida ha començat. Una cosa molt mal vista des del punt de vista de l'estabilitat institucional", ha reblat el primer secretari del PSC."Ens sembla, a més, una llei feta ad personam, un vestit a mida que sempre és una mala forma per legislar", ha afegit en la seva crítica Iceta. Finalment, sobre una possible abstenció davant un candidat alternatiu de l'independentisme, el primer secretari del PSC ha descartat la possibilitat. "Nosaltres ja vam dir a les eleccions que no votaríem un president independentista. Al programa amb què es van presentar JxCat i ERC no li podem donar suport", ha tallat de soca-rel Iceta. "Sí que podem donar suport a uns pressupostos sensats o a altres iniciatives governamentals d'estímul de l'economia catalana i d'empenta a les universitats i la recerca", ha obert la porta el líder del PSC.

