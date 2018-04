Bosch, sobre Valls: «Res més fàcil que enfrontar-nos a candidats que no coneixen Barcelona»

Alfred Bosch, aquest diumenge Foto: ACN

El president del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona i dirigent del partit, Alfred Bosch, ha carregat aquest diumenge contra l’ex-primer ministre francès i possible candidat de Cs a l’alcaldia de la capital catalana, Manuel Valls.En declaracions a la premsa des de la Fira d’Abril, Bosch ha assegurat que veu “respectable i legítim” que Valls vulgui presentar-se a les eleccions municipals amb Cs o amb una plataforma amb més formacions, però ha insinuat que la seva no seria una figura adequada per a l’alcaldia. “Per nosaltres, no sembla difícil debatre contra candidats que no coneixen la ciutat, que no l’estimen o que no tenen projecte de ciutat. Res més fàcil que enfrontar-nos a candidats que no tenen el coneixement profund ni dels barris de Barcelona ni de les seves rendes, que no tenen projecte per a la ciutat, que no saben què fer amb la ciutat”, ha etzibat.En aquest sentit, el republicà ha assegurat que ERC “defensarà el seu projecte” en les municipals i que “el millor que pot passat és poder explicar les propostes definides per a Barcelona” davant d’un candidat com Valls o qualsevol altre “que no coneix la ciutat”. “Jo demanaria a la gent que voti Barcelona. És molt important que un candidat que es presenta a Barcelona tingui projecte per a Barcelona i conegui Barcelona”, ha afegit.D’altra banda, preguntat per les diferències que podrien tenir dins JxCat per escollir un quart candidat a la investidura a la Generalitat o per marcar els passos a seguir, Bosch ha evitat valorar la situació interna del grup parlamentari. “No entraré a comentar qüestions que afecten a altres organitzacions”, ha dit. Tot i això, ha insistit que “el que més afecta ara és que no hi hagi Govern ni president”. “S’ha de resoldre, ho tenim molt clar, ho diuen els presos polítics, ho diu Oriol Junqueras i ho diu ERC en ple. Volem investir un president efectiu que pugui tirar endavant un projecte de Govern i nomenar consellers”, ha dit, tot recordant que ERC “acceptarà qualsevol candidat de JxCat que pugui ser un president efectiu”.I és que, parafrasejant la piulada de dissabte de Junqueras, Bosch ha considerat que “no es pot entregar el Govern del país als oponents, els que s’oposen a la democràcia”. “Estem a disposició de JxCat perquè ens plantegin quin candidat presenten i amb quina fórmula”, ha conclòs.Per últim, preguntat pel cessament de la responsable de Comunicació dels Mossos d’Esquadra per una piulada personal que criticava la sentència del cas conegut com "la Manada", Bosch ha volgut donar suport a la persona afectada i criticar el seu acomiadament. “És incomprensible que abans se cessi a una persona adscrita al cos dels Mossos per una piulada sobre el cas de ‘La Manada’ com ha fet tothom, que no pas que se cessi el guàrdia civil implicat i condemnant en el cas. És incomprensible i inacceptable. No ho entenc”, ha sentenciat el republicà.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)