Servidors.cat demana a la Generalitat que impugni la destitució de la cap de comunicació dels Mossos

Els caps de comunicació dels Mossos d'Esquadra i Protecció Civil, Patricia Plaja i Marc Homedes Foto: Europa Press

L'associació Servidors.cat ha demanat als Serveis Jurídics de la Generalitat que impugnin la destitució de la cap de comunicació dels Mossos d'Esquadra, Patrícia Plaja, per haver fet una piulada crítica amb la sentència de la Manada des del seu compte personal.Des d'aquest col·lectiu de treballadors públics també reclamen al Síndic de Greuges que iniciï una actuació d'ofici i avisen que sol·licitaran la informació pública per saber quin càrrec ha acordat el cessament. A més, han fet una crida a tots els servidors públics a través de les xarxes socials perquè publiquin comentaris en solidaritat amb Patrícia Plaja.La destitució de Plaja es va fer pública aquest dissabte i la prefectura dels Mossos d'Esquadra la van justificar per "una piulada en la qual posava en dubte el poder judicial". En el tuit, que va ser esborrat poc després de ser difós, Plaja deia que "el problema no és un jutge ni el vot particular", i que segons ella, "el que falla és el poder judicial, una vegada més".L'associació Servidors.cat ja havia denunciat que els treballadors públics de la Generalitat tenen "por" de ser destituïts a l'hora de "fer comentaris a Twitter, parlar amb els mitjans, fer rodes de premsa o assistir a determinats actes". "La gent està molt preocupada perquè no saben si demà els tocarà a ells", va avisar la seva presidenta, Yolanda Hernández, en declaracions a l'ACN.

