El Prat acumula durant el matí sis cancel·lacions de vols per la vaga de controladors a Marsella

Una passatgera mirant el panell de vols Foto: ACN

La gestora d'aeroports Aena informa que fins al moment s'han fet efectives aquest diumenge sis cancel·lacions de vols a El Prat. Tanmateix, no es descarta que aquesta xifra s'incrementi com a conseqüència de la vaga de controladors aeris d'aquest cap de setmana a Marsella.Els vols anul·lats tenien destinació o arribada des de França, tot i que en la pantalla informativa ja s'han vist cancel·lacions de trajectes que anaven a Londres-Gatwick, Berlín o Sardenya, els quals, o bé sobrevolen o passen molt a prop de territori francès.De fet, companyies com Vueling ja havien anunciat la supressió de vols per aquest cap de setmana, en concret, 64 aquest dissabte i 54 diumenge. Això no ha evitat que nombrosos viatgers han hagut de patir les molèsties ocasionades per aquestes incidències.

