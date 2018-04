«Operació Valls» o com Rivera va robar la cartera a Societat Civil Catalana

Manuel Valls és des de fa unes setmanes al centre del debat de les eleccions municipals de Barcelona de l'any vinent. La seva possible candidatura a l'alcaldia de la mà de Ciutadans va sorprendre molts però, segons detalla El Confidencial, aquesta operació no es va gestar als despatxos de la formació unionista, sinó a l'entorn de Societat Civil Catalana.Tal com explica el digital, Albert Rivera va assabentar-se d'aquesta operació i es va avançar per convertir una "operació del front constitucionalista" en un nou cop d'efecte favorable a Ciutadans. El porjecte inicial és que Valls es traslladi a viure a Barcelona i comenci a dissenyar el projecte de ciutat, que tindrà el suport de Ciutadans i el PP.La idea va néixer fa sis mesos, quan Ada Colau trenca amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona arran del 155. Des de Societat Civil Catalana entenen que si un candidat es presenta al capdavant d'un front constitucionalista podria apartar Colau de l'alcaldia. Aquesta és, de fet, la proposta que ha posat sobre la taula aquest diumenge Manuel Valls en una entrevista a Catalunya Ràdio.

