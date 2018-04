Millo avisa que el 155 es pot «aplicar amb cirurgia més fina» encara que hi hagi Govern

Enric Millo, a Girona Foto: ACN

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha assegurat en una entrevista a l'agència Efe recollida per diversos mitjans que amb l'article 155 "Catalunya funciona millor". Tot i admetre que la intervenció de l'autogovern s'aixecarà quan es constitueixi un nou Govern, Millo ha advertit que el 155 es pot tornar a aplicar de manera "més focalitzada" o "amb cirurgia més fina" encara que hi hagi un nou executiu a Catalunya.Segons Millo, per aixecar el 155 cal "la restauració total de les institucions d'autogovern a través de la investidura d'un nou president que compleixi tots els requisits legals, pugui fer de president, i que es constitueixi un govern legal que compleixi la legalitat". "Quan això passi, i esperem que passi aviat, el 155 culmina", ha reblat el dirigent popular.Quan es compleix mig any de la intervenció de l'autogovern de Catalunya, Millo ha fet un balanç "positiu" de la gestió que l'Estat ha fet de la Generalitat; una gestió que ha qualificat d'"exemplar". També ha ressaltat la "professionalitat i lleialtat" dels més de 200.000 funcionaris de l'administració catalana, i ha assegurat que "el 90% dels alts càrrecs nomenats per l'anterior govern independentista s'han compromès amb el compliment de la legalitat i l'obediència a l'autoritat del govern espanyol".

