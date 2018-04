Olot inaugura el Jardí Groc en solidaritat amb presos i exiliats

Elisenda Paluzie ha estat acompanyada de familiars de presos polítics i exiliats: Montserrat Puigdemont, Oriol Ponsatí i Esther Cuixart, que han presentat l'Associació Catalana pels Drets Civils a la Garrotxa. Foto: @ANCOlot

L'acció «Planta el teu llaç per a la llibertat”, ja ha aconseguit tenyir de groc gran part dels jardins de Sant Esteve. Foto: @ANCOlot

Els jardins de l’església de Sant Esteve d’Olot s’han tenyit de groc i llibertat aquest dissabte, 28 d'abril, a la tarda, amb la inauguració del Jardí Groc. La iniciativa, impulsada per l’ANC Garrotxa, té com a elements centrals, per una banda, l’escultura “Llibertat!”, de Duaita Prats; i de l’altra, la participació ciutadana, encarregada de cobrir de groc les baranes dels jardins.A partir d'avui, els jardins de Sant Esteve s'han transformat en un jardí groc per donar un missatge de solidaritat i de llibertat. De fet, l'ANC vol que el groc cobreixi de dalt a baix les baranes dels jardins, que compten, com a figura central, amb l'escultura "Llibertat!", una escultura, segons la seva autora, pensada en positiu i que és resultat d'un fet que segur que passa a tots aquells que porten el llaç groc a la solapa. Duaita Prats ha explicat que la idea d'esculpir "Llibertat!" sorgeix "d'un gest persistent", del gir que fa el llaç groc diverses vegades. A "Llibertat!" el llaç groc es gira, i mentre es gira es transforma i es desenvolupa, fins que es desenganxa i es converteix en una V de victòria. Amb aquesta expressió, l'autora vol donar un missatge d'esperança i de força cap als polítics presos i exiliats.L'acte ha comptat amb la presència de la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i de familiars de presos polítics i exiliats: Montserrat Puigdemont, Oriol Ponsatí i Esther Cuixart, que han presentat l'Associació Catalana pels Drets Civils a la Garrotxa. En representació dels familiars, ha parlat Montserrat Puigdemont, germana del president de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha dit que "és un plaer veure la gent aplegada", però que "és trist haver de fer escultures per demanar la llibertat". Montse Puigdemont, en relació amb l'escultura "Llibertat!" ha dit que també hi veu un llibre en blanc "on tothom hi pot escriure el seu futur." També, ha dit que els familiars de presos polítics i exiliats intenten assistir a tots els actes de suport que es fan, però que "aquí hi haurien de ser ells, a rebre el suport i l'escalf hi hauria d'haver les 18 persones encausades."La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha lloat la tradició artística de la ciutat i ha demanat que no es normalitzi la repressió política "cal que mostrem tot el suport material i moral als que en son víctimes. No ens podem paralitzar políticament i tampoc podem abandonar els nostres objectius polítics." Paluzie ha dit que "l'objectiu és la independència, no podem defallir en aquesta lluita." També ha demanat que l'esforç dels encausats per defensar el dret d'autodeterminació no quedi en va i que "la República catalana sigui efectiva, aquesta és l'única garantia que tenim per aconseguir la llibertat dels presos polítics i exiliats."L'acte ha acabat amb un minut de silenci i amb l'inici de l'acció “Planta el teu llaç per a la llibertat”, que ja ha aconseguit tenyir de groc gran part de les baranes dels jardins de Sant Esteve.

