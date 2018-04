VÍDEO Rahola explica quan hi haurà Govern a Catalunya

L'horitzó del 22 de maig s'apropa i, si no s'investeix president abans d'aquesta data, es convocaran eleccions automàticament. Amb el "pla D" ja damunt la taula, les formacions independentistes treballen per trobar un nom que tingui els vots suficients per ser elegit president i pugui formar Govern.Al programa Preguntes freqüents de TV3, Pilar Rahola ha acotat la data en què podria haver Govern a Catalunya. Segons la periodista, hi haurà Govern abans del 15 de maig. Això seria d'aquí uns 15 dies. La setmana vinent, al ple que hi ha convocat, s'ha de debatre la reforma de la llei de la Presidència, que si s'aprova molt probablement serà tombada pel TC. D'aquesta manera, la setmana següent, la del dia 15, s'hauria de convocar el ple d'investidura. "A hores d'ara crec que podem certificar que no passarem d'aquesta data", ha dit Rahola.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)