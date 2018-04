Graupera repta Valls

>El periodista i filòsof Jordi Graupera ha reptat l'ex-primer ministre francès, Manuel Valls, a presentar-se a les eleccions municipals a Barcelona i l'ha acusat de representar "el pitjor de l'autoritarisme d'estat". En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, Graupera ha dit que "és un adversari digne de vèncer" i que li "encantaria que es presentés" perquè permetria veure "el contrast del que ha de ser Barcelona".Graupera, que impulsa una proposta per celebrar unes primàries per formar una candidatura unitària independentista a la capital catalana, creu que Valls mostra "a la perfecció el pitjor del jacobinisme francès i la seva deriva autoritària i decadent"."Desitjaria que el millor de l'independentisme es pogués enfrontar a aquesta versió del pitjor autoritarisme francès", ha sentenciat Graupera. Segons ell, Valls "confon la igualtat amb la uniformitat i menysprea la llibertat amb paraules grandiloqüents com ciutadania" com diu que ha fet C's els darrers anys. També l'ha identificat amb "els models d'estat que representen Madrid i París", i ha subratllat que aquests "trontollen" cada cop que Barcelona "s'ha elevat al món".El professor de la Universitat de Princeton també ha defensat la seva proposta que pretén aglutinar les forces independentistes en una llista través d'unes primàries obertes. Graupera ha constatat que "les direccions dels partits dubten" a mesura que la iniciativa rep més adhesions. "Estem a punt d'arribar a les 30.000 signatures abans del que esperàvem", ha celebrat.

