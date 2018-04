Ortega anuncia que té un llibre sobre la «veritat» del 9-N però no el pot publicar

Estamos en el reino de la desmesura donde los fascistas y corruptos campan

a sus anchas con total impunidad. Dijo Sor Aya: "El referéndum no se va a

celebrar y va a ser un fracaso". "Es muy grave que alguien tenga que

dimitir por defender la legalidad". Y se celebró, efectivamente fué

un fracaso, un fracaso de los fascistas y una victoria de la democracia.

De que "legalidad" esta hablando, de la legalidad de los corruptos?. Maza:

"La Fiscalía perseguirá la compra de urnas". Hace siglos teníamos la Santa

Inquisición y ahora le llaman el Tribunal Inconstitucional. He aquí algunas

"perlas" que han dejado caer últimamente los corruptos del Partido Podrido

y sus secuaces: "Planteamiento disparatado, estrategia suicida, deriva

secesionista, incumplen la ley, utilizaremos los Mossos como policía

judicial, viven en el mundo de matrix, purgan políticamente a los

disidentes, deberán asumir un coste personal en forma de multas millonarias,

así como responsabilidades penales y recorte de derechos a todos los

catalanes, van a lo peor, sobreactuan la imagen de ruptura, suplantan la

legalidad, buscan el enfrentamiento entre catalanes, juegan con fuego,

rompen la convivencia, quieren dinamitar la Constitución, no todo vale en

política, quieren romper España, general falsas expectativas, activarán la

bomba de la frustración, los "canalizaremos" dentro de la ley, la Fiscalía

se querellará si compran las urnas, el tren se va a estrellar, la

Constitución prohibe un referéndum en Cataluña, pagarán por el desafío,

los buenos catalanes no tienen porque preocuparse, no los abandonaremos,

aplicaremos el artículo 155, van a llevar a los catalanes al abismo, etc.

etc." Los corruptos del Partido Podrido, Falangito y sus Socioslistos

LES TENIAN MIEDO A LAS URNAS. Y con razón. L'autonomia que ens cal es com la

de Portugal !!*!!