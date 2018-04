Ocupen l'institut on es va rodar la sèrie «Merlí»

L'institut on es va rodar la sèrie de TV3 "Merlí" està ocupat des de fa mesos per un grup d'artistes i per tres famílies. L'edifici, ubicat al barri barceloní de Sant Genís dels Agudells que havia funcionat com a centre escolar abans de ser abandonat, s'ha convertit ara en un espai de creació per a músics, titellaires i malabaristes i també com a lloc de residència de famílies sense recursos. Segons explica el Diari Ara, la relació entre els dos col·lectius que habiten en aquest espai no és del tot bona, i fins i tot es va arribar a les mans en una baralla en la qual van haver d'intervenir-hi els Mossos d'Esquadra.Fonts del grup d'artistes, anomenat el Kole, s'ha optat per la decisió de dividir l'institut en dues meitats per, d'aquesta manera, mantenir una mena de treva que faci possible una bona convivència i una tranquil·litat entre els veïns de la zona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)