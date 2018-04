La condició de Manuel Valls per presentar-se a l'alcaldia de Barcelona

Manuel Valls fixa les condicions per presentar-se a les municipals de Barcelona: vol una "plataforma oberta" que vagi més enllà de Ciutadans i que abraci també PSC i PP. Ho ha explicat en una entrevista avançada per El Suplement de Catalunya Ràdio que també es podrà veure a TV3.L'exprimer ministre francès reconeix que aquesta proposta tot just s'està definint però avisa que "no va sortir d'un partit a França per tornar a un partit a Catalunya". Amb tot, l'exdirigent francès assegura que, encara que aquesta proposta no tingui èxit, ell vol seguir present en la política de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya.Al mateix programa, Jordi Graupera ha donat la benvinguda a Valls. Graupera, que treballa per construir una llista unitària de l'independentisme, ha assegurat que li encantaria que Valls es presentés a l'alcaldia de Barcelona. "És un rival digne de vèncer", ha dit, i ha afirmat que l'exprimer ministre "representa el jacobinisme francès decadent i la seva deriva autoritària". "Quan Barcelona s'aixeca Madrid i París tremolen", ha avisat.

