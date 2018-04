Valls reclama una plataforma constitucionalista de cara a les municipals de Barcelona

Manuel Valls fixa les condicions per presentar-se a les municipals de Barcelona: vol una "plataforma oberta" que vagi més enllà de Ciutadans i que abraci també PSC i PP. Ho ha explicat en una entrevista avançada per El Suplement de Catalunya Ràdio que també es podrà veure a TV3. Valls encara no ha decidit què vol fer ni si es presentarà, però "treballa en aquesta direcció" per saber "si és possible" la seva proposta de plataforma unionista de cara a l'any vinent.L'exprimer ministre francès reconeix que aquesta proposta tot just s'està definint però avisa que "no va sortir d'un partit a França per tornar a un partit a Catalunya". Amb tot, l'exdirigent francès assegura que, encara que aquesta proposta no tingui èxit, ell vol seguir present en la política de Barcelona, de Catalunya i d'Espanya."Ser alcalde d'una ciutat com Barcelona és una idea molt bonica. Però s'ha de pensar molt", ha dit Valls. "El món està fet d'estats-nació i de grans ciutats, entre elles Barcelona", ha assegurat. L'exdirigent francès s'ha posat a disposició per "ajudar" a solucionar els problemes de Barcelona assegurant que respecta l'actual govern de la ciutat i els partits polítics.Valls ha assegurat que coneix molt bé Barcelona, però no ha sabut dir el nombre de barris de la ciutat (73) ni el barri amb renda més baixa. "Per què em fa entrar en aquest debat? Això no és una entrevista de candidatura), ha dit el possible candidat a l'alcaldia, que ha insistit que cal conèixer bé la ciutat i els seus problemes. "No diré mentides a la gent: no he viscut sempre a Barcelona ni conec tots els carrers", ha afirmat, però ha reivindicat la seva experiència, que "pot ser útil per a la ciutat".Al mateix programa, Jordi Graupera ha donat la benvinguda a Valls. Graupera, que treballa per construir una llista unitària de l'independentisme, ha assegurat que li encantaria que Valls es presentés a l'alcaldia de Barcelona. "És un rival digne de vèncer", ha dit, i ha afirmat que l'exprimer ministre "representa el jacobinisme francès decadent i la seva deriva autoritària". "Quan Barcelona s'aixeca Madrid i París tremolen", ha avisat.

