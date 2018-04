El company de feina de la cap de comunicació dels Mossos reacciona a la seva destitució

Patrícia Plaja i Marc Homedes, lluint el premi rebut el passat mes de març Foto: Europa Press

Estic orgullós de treballar amb tu @patriciaplaja i de tot el que m'has ensenyat. — Marc Homedes (@HomedesMarc) April 28, 2018

Un tuit sobre la sentència de "La Manada" li ha costat la feina a la periodista que encapçalava el departament de comunicació dels Mossos d'Esquadra. La prefectura de la policia catalana li va comunicar el seu cessament a Patrícia Plaja aquest divendres. Segons policials, han decidit "apartar de les seves funcions" la cap de premsa del cos "en haver-li perdut la confiança a causa d'una piulada en la qual posava en dubte el poder judicial".La periodista va fer públic un missatge en la qual deia que "el problema no és un jutge o un vot. Ens equivocarem si ho centrem tot amb això. El que falla és el poder judicial, una altra vegada". El tuit no va arribar a la desena de retuits i m'agrades. Actualment està esborrat. Plaja havia rebut al mes de març, juntament amb el cap de comunicació de la direcció general de Protecció Civil, Marc Homedes, el premi Blanquerna al Millor Comunicador de l'Any per la seva gestió després dels atemptats a Barcelona i Cambrils l'agost de 2017.Precisament Homedes ha reaccionat a Twitter a la destitució de la seva companya. En una piulada: "Estic orgullós de treballar amb tu, Patrícia Plaja, i detot el que m'has ensenyat".

