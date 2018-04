VÍDEO Talegón explica que va patir una agressió sexual a Brussel·les

La periodista Beatriz Talegón va explicar ahir al Preguntes freqüents de TV3 una experiència molt dura que va viure a Brussel·les. La periodista, visiblement afectada, va relatar una agressió sexual que va patir. Un director de l'Institut Cervantes la va convidar a casa seva, on també vivia la seva dona, "una comissària europea". "Quan vaig arribar la seva dona no hi era i em vaig trobar en una emboscada", explica. "Se'm va asseure al costat per ensenyar-me llibres i signatures i em va posar la mà a la cama. Em vaig posar nerviosa, em vaig aixecar per intentar sortir. Ell va anar corrent i va tancar la porta de la casa per dins", afegeix.La periodista explica que es va posar "molt nerviosa i violenta" perquè no sabia que li passaria. Va aconseguir sortir de la casa però l'home la va seguir i es va ficar amb ella a l'ascensor. "Estic vivint ara els nervis de l'ascensor. Recordo com em va agafar la cara i em va dir que no se m'acudís dir mai res perquè em destrossaria la vida".

