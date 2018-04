Colau assistirà aquest diumenge a la final del Trofeu Comte de Godó

Rafa Nadal ha guanyat la semifinal a David Goffin per la via ràpida Foto: Banc Sabadell

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, assistirà aquest diumenge a la final del torneig Comte de Godó de tennis, que disputaran Rafa Nadal i el grec Stefanos Tsitsipas. D'aquesta manera, es torna a evidenciar que l'alcaldessa "ha fet les paus" amb el Godó. Com ja va anunciar NacióDigital, després d'una relació freda entre el consistori i el torneig, aquest any el premi esportiu es va tornar a presentar al Saló de Cent de l'Ajuntament. Demà, si no hi ha canvis de darrera hora, també seran presents al Godó dos ministres del govern espanyol: el titular de Justícia, Rafael Catalá, i la responsable d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, Isabel García Tejerina.

