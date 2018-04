​Iceta portarà al TC la reforma de la llei de Presidència si els independentistes l'aproven

El primer secretari dels socialistes i president del grup parlamentari del PSC-Units, Miquel Iceta, s'ha compromès aquest dissabte a acudir al Tribunal Constitucional (TC) si els independentistes no retiren la reforma de la llei de Presidència presentada per JxCat i l'acaben aprovant, malgrat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries."Sense dubte, ho portarem al TC. Seria un error monumental aprovar la reforma. Nosaltres farem tots els esforços per mantenir les institucions dins la llei. Si persisteixen i no la retiren, la recorrerem al TC", ha sentenciat, en declaracions a la premsa abans de visitar la Fira d'Abril de Catalunya. I és que per al socialista, seria irresponsable "repetir els greus errors de la legislatura anterior" i per això ha "recomanat als independentistes fer cas del Consell de Garanties".En aquest sentit, Iceta ha recordat al sobiranisme que els fets de la legislatura anterior "van deixar clar que la via unilateral no serveix i que té conseqüències per al país i per a persones concretes". És per això que creu que el fet de no retirar la llei després del dictamen fa pensar que "es corre el risc de no fer cas al Consell de Garanties". "El que convindria és que es renunciés a reformar així la llei. Si no, seria tant com dir que els és igual el parer de les institucions catalanes i del Consell de Garanties", ha afegit.De la mateixa manera, ha considerat que el fet que des de JxCat s'obrin a escollir un quart candidat per a la investidura i que el PDeCAT reclami que sigui de consens fa que s'allunyi el fantasma de les eleccions repetides. Malgrat això, Iceta avisa que encara hi ha "un alt risc d'una nova convocatòria electoral perquè no es posen d'acord" els independentistes. El socialista considera que aquest escenari "no seria bo per al país", però manté que deixaria en molt mala posició al sobiranisme i a Cs. "A nosaltres –el PSC- ens donarien la campanya feta. Que guanyi Ciutadans no ha servit de molt, i que guanyin els independentistes al Parlament tampoc, perquè si anem a eleccions, vol dir que no haurien estat capaços de posar-se d'acord i formar Govern. Si es volen resultats diferents, s'ha d'actuar de forma distinta", ha etzibat.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)