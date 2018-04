VÍDEO L'espectacular cadena humana pels presos polítics a Montserrat, a vista de dron

Les 3000 persones que han participat en una cadena humana per demanar la llibertat dels #presospolítics a vista de dron. S'han passat de mà en mà les seves fotografies en un tram de vuit quilòmetres entre #Collbató i el cim del #CavallBernat, a #Montserrat - @BeatrizTalegon pic.twitter.com/HKF5I9OsX0 — Guaita què diuen (@GuaitaQueDiuen) 28 de abril de 2018

Més de 3.500 persones han fet possible una nova acció per emmarcar. Aquest dissabte al matí s'ha fet realitat la cadena humana organitzada per la Crida per la Llibertat per reclamar l'alliberament dels "presos i els exiliats polítics".A les deu del matí, un total de setze fotografies amb les cares dels Jordis, els set polítics empresonats i els set que es troben a l'estranger, han sortit des de la plaça de l'Església de Collbató per iniciar un recorregut de 8 quilòmetres amb un desnivell positiu de 650 metres fins al cim del Cavall Bernat, a Montserrat. Pocs minuts abans de les dues de la tarda, els retrats dels presos polítics i dels que es troben a l'exili han fet el cim.A continuació, un espectacular vídeo de la cadena humana a vista de dron:Els encarregats de donar el tret de sortida a la cadena humana han estat els familiars d'alguns dels presos com la parella de Joaquim Forn, Laura Masvidal, que ha agraït especialment l'acció i l'ha comparat amb la construcció d'un castell: "amb confiança i col·laboració, des de baix i fins a dalt, és la manera d'assolir el cim".Aquestes són les reaccions d'alguns dels protagonistes que han participat en aquesta acció reivindicativa:

