Boadella insisteix en comparar l'independentisme amb ETA i Hitler

Albert Boadella, en una imatge d'arxiu Foto: Europa Press

El president de Tabàrnia, Albert Boadella, assegura que el nacionalisme "és el més reaccionari que existeix" i alerta que "de la mirada de superioritat dels catalans a la xenofòbia hi ha un pas". Aquestes són algunes de les afirmacions que ha dit aquest dissabte en una entrevista a COPE Catalunya. Boadella també considera que la situació actual a Catalunya "és molt preocupant i em recorda al nacional-socialisme alemany". El dramaturg ha afirmat que "el nacionalisme més reaccionari que existeix, és l'antisolidaritat. Porta al desastre. ETA era nacionalista. Mataven per la independència del País Basc. Nacionalisme i democràcia no casen bé".En la mateixa entrevista ha lamentat que l'independentisme ha injectat "el seu virus a dues generacions que ja estan adoctrinades". Per això, ha apuntat, que per "tornar a la normalitat" s'haurà d'esperar molt temps.Sobre els presos polítics, Boadella ha sentenciat que "quan topes contra un estat democràtic, perds".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)