«The Times» entrevista Puigdemont, «l'enemic públic número u d'Espanya»

Carles Puigdemont: a president in exile. The leader of Catalonia tells The Times why he won’t give up the fight for independence from Spain.https://t.co/kNHmWnfTHz pic.twitter.com/cKBFk3x0vV — Times Magazine (@TimesMagazine) 28 de abril de 2018

Carles Puigdemont afirma que ara mateix prefereix no fer plans de futur perquè "en el pitjor cas, seré extradit a Espanya" i això, segons el 130è president de la Generalitat, "vol dir que el meu futur estarà clar: dècades a la presó. Si no, probablement passaré molts anys a l'exili". Aquesta és una de les expressions més destacades que ha deixat l'entrevista que publica aquest dissabte la revista britànica The Times Magazine , el suplement del diari The Times. Ara bé, així i tot, no cedeix ni un pam de terreny "a la tristesa" i tracta aquesta situació de "provisional".Puigdemont, descrit pel rotatiu com "l'enemic número u d'Espanya", descarta que sigui un fugitiu de la justícia i assegura que "no estic vivint una vida clandestina". En aquest sentit ha destacat que "sóc un president. He de reunir-me amb gent, actuar, no viure en la foscor". Sobre això, destaca que es pot moure dins d'Alemanya sempre que avisi amb antelació a les autoritats judicials.El líder de JxCat també afirma en l'entrevista que "és impossible" acostumar-se a no poder besar les seves filles cada nit i explicar-los contes. En aquest sentit, afegeix que "estan espantades. Ho puc veure en els seus ulls".El líder de JxCat també afirma en l'entrevista que "és impossible" acostumar-se a no poder besar les seves filles cada nit i explicar-los contes. En aquest sentit, afegeix que "estan espantades. Ho puc veure en els seus ulls"."Des de l'exili podem actuar, pressionar. Si tots els membres del Govern fóssim a presó ningú parlaria de nosaltres", reflexiona en veu alta Puigdemont, tot recordant que hi ha integrants de l'executiu català i altres dirigents independentistes repartits per Bèlgica, Escòcia i Suïssa.Assenyala que no esperaven una reacció repressiva "tan forta" –especialment l'1 d'octubre- per part de l'executiu de Mariano Rajoy. "De totes les possibilitats que contemplàvem, aquesta no era la més probable. Esperàvem que després de 40 anys de democràcia i essent membres de la Unió Europea hi hauria una nova generació política. Estàvem equivocats", lamenta en l'entrevista.Puigdemont també entona el mea culpa per la suspensió de la declaració d'independència el passat 10 d'octubre i destaca que "tenia informació directa que s'obriria una finestra de diàleg polític si finalment no preníem cap decisió irreversible". D'aquesta manera justifica la seva decisió i afegeix que "jo sempre he prioritzat el diàleg com una eina per fer coses, i per això vaig posar en suspens (la DUI)". Ara bé, a tot això també diu que "va ser un error perquè mai hi haurà diàleg amb l'estat espanyol. I una setmana després, estàvem en una posició molt pitjor. Va ser un engany autènticament irresponsable per part de l'Estat", critica el president destituït.

