La hilarant predicció de Ramon Cotarelo sobre el cartell electoral de Cs

Cartel electoral de C's por ahora. Manuel Valls, alcalde de Barcelona; Vargas Llosa, presidente de la C.A. e Madrid. Spiderman de presidente del gobierno https://t.co/eBpGhbY5Ud — Ramón Cotarelo (@ramoncotarelo) 28 de abril de 2018

Ramon Cotarelo ha fet una hilarant predicció del que seria el cartell electoral de Cs per a les properes eleccions. El politòleg s'atreveix a anomenar els caps de cartell de la formació taronja per a diferents comicis.El missatge a les xarxes de Cotarelo arriba després de les últimes informacions que destaquen que Ciutadans tindria sobre la taula l'opció de seduir al Premi Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, perquè es presentés com a candidat per ocupar la presidència de la Comunitat de Madrid pel partit liderat per Albet Rivera.El catedràtic ha entomat aquesta notícia amb humor i ha avançat el cartell electoral. Cotarelo veu com a clar candidat a substituir Mariano Rajoy al capdavant del govern espanyol a Spiderman, el reconegut heroi de Marvel. A més, es mofa dels possibles fitxatge de l'escriptor i del francès Manuel Valls, com a alcalde de Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)