El president del Port de Tarragona, nou president del cluster ChemMed

El president del Port de Tarragona, Josep Andreu, és des d’avui el nou president de ChemMed, el clúster químic industrial, logístic, acadèmic i científic de la química a Tarragona. Aquest matí s’ha celebrat a les oficines de l’Autoritat Portuària l’assemblea general ordinària del clúster, on s’ha dut a terme aquest nomenament i el de la resta de l’equip.La vicepresidència recau en Josep Francesc Font, president de l'AEQT; Genoveva Climent, directora Comercial i de Desenvolupament de Negoci del Port de Tarragona, és la nova directora; el secretari general de l’AEQT, Fernando Huidobro, és el nou secretari del clúster; Daniel Montserrat, director d’AITASA, és el tresorer i Yolanda Vizcarro, secretària general de Serveis Jurídics del Port de Tarragona, és la vocal.L’assemblea general de ChemMed ha servit també per aprovar els comptes de l’exercici 2017 i el pressupost per aquest any 2018, a més de les quotes dels associats fundadors per a enguany.Pel que fa a l’informe d’activitats presentat durant la reunió, de 2017 destaca la participació del clúster a la Intermodal South America, a la Jornada de Ferrmed, a l’Argus Petrochemical Markets i a l’EPCA, entre d’altres.En referència a les previsions per a aquest any 2018, s’han comentat les principals accions que desenvoluparà ChemMed, entre les que es compta la participació en fires de projecció internacional.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)