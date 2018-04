Netflix planeja ara comprar cinemes

Nova i desconcertant decisió de Netflix, que d'ençà que va néixer no deixa d'acumular sorpreses. La direcció de la plataforma està plantejant-se seriosament l'opció de comprar cinemes per poder projectar les seves pel·lícules.El director de contingut de Netflix, Ted Sarandos, va explicar a Variety que "volem que les nostres pel·lícules estiguin en les mateixes condicions que les de la resta de cineastes" i aquesta decisió seria una de les més encertades per aconseguir el seu objectiu, ja que també els permetria presentar els seus treballs per optar a diferents premis com els Oscars o al festival de Canes.El gegant de l'streaming sembla disposat a fer aquest pas endavant. Cal recordar que Netflix té la intenció de gastar 8.000 milions de dòlars en contingut propi enguany. De moment, però, la intenció seria d'apostar fort per Los Angeles i Nova York i després, s'expandiria arreu del món .

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)