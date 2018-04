El govern espanyol «discrimina» les llengües protegides que no són oficials, segons Compromís

El portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet Foto: Europa Press

Compromís afirma que s'ha vulnerat la disposició final de la Constitució, que va establir el 1978 que la Carta Magna es publicaria en "totes" les llengües de l'Estat. Per a la coalició, això mostra que els governs del PP i el PSOE han aplicat una "política de discriminació lingüística" en existir "llengües de tercera, que són sistemàticament menyspreades".A través d'un comunicat, el portaveu de Compromís al Senat, Carles Mulet, ha assenyalat que es tracta d'una "mostra palpable" del "menyspreu" que han practicat els successius governs centrals a les llengües minoritàries de l'Estat Espanyol.Així, ha indicat que a més de les llengües cooficials, hi ha altres llengües reconegudes oficialment, emparades per la Constitució com a patrimoni cultural que gaudirà de protecció. No obstant això, Mulet ha indicat que des de l'aplicació de la Constitució, "tant PP com PSOE han impedit en més o menys grau que aquesta riquesa lingüística pugui arribar a la cooficialitat".Posa com a exemple que la Constitució estableix en la seva disposició final que aquesta es publiqués a "les altres llengües d'Espanya", però només es van editar les versions en català, gallec i basc. Per al senador s'ha estat incomplint aquesta disposició per no publicar les versions en aranès, aragonès o asturià.En aquest sentit, Mulet ha indicat que només hi ha una versió de la Constitució en asturià i que no va ser publicat per l'Administració central -la va editar l'Acadèmia de la Llengua Asturiana al 2005-.Per a Mulet, "els governs del PP i el PSOE han aplicat una política de discriminació lingüística, on hi ha llengües espanyoles de primera -el castellà-, llengües espanyoles de segona -català, gallec i basc- i llengües de tercera -l'asturià i l'aragonès-, que són "sistemàticament menyspreades".Així, ha afirmat que el Govern està incomplint la Constitució perquè "ni les protegeixen ni les posen en valor" i per no publicar-la en totes les llengües espanyoles, ja que la Carta Magna "no limita la disposició a les cooficials, parla de totes" ."Pot semblar un fet anecdòtic, però és paradigmàtic del menyspreu del PP i el PSOE a les llengües minoritàries, a les que fa dècades que menyspreen i aquest menyspreu és empobrir culturalment la pluralitat de l'Estat", ha sentenciat

