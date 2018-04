​Mor atropellat un conductor després de xocar contra un altre cotxe a Alacant

Un home ha mort atropellat per un vehicle aquesta matinada a Alacant després que xoqués amb un altre cotxe a l'autovia A-70. L'home, després de la topada ha sortit del cotxe i ha estat en aquest moment quan un altre l'hauria atropellat. Segons la Guàrdia Civil de Trànsit, la víctima anava sense documentació i encara no ha estat identificada.El sinistre s'ha produït cap a dos quarts de dues del matí d'aquest dissabte, al quilòmetre 22 de l'Autovia de Circumval·lació d'Alacant, dins el terme municipal de la capital, segons el Centre de Gestió de Trànsit. En aquest punt, el vehicle que conduïa el mort ha patit un accident amb un altre cotxe i ha sortit pel marge dret de la via. Després del xoc, l'home ha sortit del turisme pel seu propi peu.Mentre era a prop del cotxe accidentat, un tercer vehicle ha envestit tant al turisme com al conductor, ja que la zona de l'accident encara estava sense senyalitzar. L'home ha estat atès i traslladat per efectius sanitaris però ha mort un cop ja estava ingressat en un centre hospitalari, segons la Guàrdia Civil.

