Carles Puigdemont té molt clar el seu futur: presó o molts anys a l'exili

Es que inclús no declarar la independencia fins el dia 10 ja era un error: l'única oportunitat era la mateixa nit de l'1 d'octubre, quan el món va posar un 10 a Catalunya i un 0 a Espanya. En aquelles hores, Espanya estava noquejada, contra les cordes, sense capacitat de reacció. Si haguessim declarat la independecia aquella mateixa nit, qui sap com haurien anat les coses: Espanya, sense capacitat de reacció, la comunitat internacional recolzant-nos...



Per, com sempre, els catalans volem fer les coses supercorrectes, superperfectes, superlegals... i amb aixó donem tot l'avantatge del mon a l'adversari.



La gran pifia va ser deixar passar dies i dies, pensant que amb aixó de donar a Espanya l'oportunitat de dialogar feiem la gran superjugada diplomàtica i que posavem pressió a Espanya, i a l'hora de la veritat va ser un suicidi; no li vem posar pressió: li vem donar oxigen, perquè Espanya es va refer perquè el món va deixar de mirar cap a Catalunya (el món mira només quan hi ha conflicte, no mira quan hi ha calma), Espanya llavors es va sentir lliure de mans per a fer el que volgués, etc.



Si esperar des de l'1 d'octubre al 10 ja va ser una gran pifia, la segona tanda de dies que es van deixar passar des del 10 fins a la declaració ja va ser un suicidi total: Espanya era cada dia més forta i Catalunya cada dia més debil i la càrrega emocional de la comunitat internacional que ens havia posat un 10 i havia posat un zero a Espanya s'anava diluint.



Amb un enemic que ens odia a mort no es pot cometre aquest error de deixar que es recuperin quan els teniem noquejats i contra els cordes. Pero, com sempre, els catalans volem "quedar com uns senyors". El famós "poc a poc i bona lletra" ha sigut la nostra perdició, aixó no funciona en aquest cas. S'ha de saber quan funciona i quan has d'actuar de forma improvisada en l'única oportunitat que la vida t'oferirà.



Alló que en el seu moment es va dir "deixar refredar" va ser la mort de Catalunya, va ser deixar passar l'única oportunitat que tindrem. Era al contrari: encara s'havia d'escalfar més, llavors és quan el mon mira, i Espanya s'hauria trobat encara més contra els cordes Ara ja no tornarem a tenir Espanya contra els cordes i sense capacitat de reacció com aquella nit.



Hi ha una línea divisoria que als catalans sempre ens ha costat molt de definir: fins a on és "ser un senyor" i a partir d'on ja és "ser un inocent".