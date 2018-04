L'Àliga de la Patum de Berga portarà clavells grocs en solidaritat amb els presos polítics

El ball de l'Àliga és un dels moments més distingits i solemnes de la Patum de Berga. Enguany aquest serà també un ball per a la reivindicació. El ram de clavells i olivera de l'Àliga serà elaborat amb clavells grocs, en comptes de vermells, en solidaritat amb els presos polítics i els exiliats. El Patronat de la Patum, òrgan gestor de la festa, va donar llum verda a la proposta aquest divendres al vespre, en l'última reunió de l'organisme abans de la festa, que aquest 2018 se celebra del 30 de maig al 3 de juny.La idea va sorgir dels mateixos membres de la comparsa i va semblar bé al patronat. La regidora de Patum, Mònica Garcia, explica aque "no hi havia un motiu específic perquè el ram fos de clavells vermells, sinó que normalment el ram s'havia fet d'olivera i a vegades de clavells, mentre que els últims anys es feia de les dues coses: d'olivera i clavells". Atesa la situació política actual, Garcia comenta que "aquest any en comptes de ser els clavells vermells, seran grocs", però especifica que "no es trenca cap tradició ni cap norma establerta". Pel fa que fa a la resta de comparses de la festa, Garcia comenta que "no tenim constància que ningú més vulgui portar a terme cap altra acció", encara que cada comparsa és "lliure d'escollir la seva indumentària personal". Berga va començar a treballar l'any passat, no sense entrebancs, per tal que la comparseria de la Patum es dotés d'unes normes internes que siguin participatives i democràtiques . Un cop entregats tots els reglaments de règim intern de les comparses i unificats a nivell estilístic i formal, per part de l'àrea de Festes, la regidora Garcia destaca que aquestes normatives internes de cada comparsa es publicaran en un període d'uns 15 dies al web de la Patum per tal que siguin públics. Paral·lelament, cadascuna de les comparsa presenta enguany nous mecanismes de participació ciutadana. Així per exemple, els Nans Nous faran un assaig obert i, a partir d'aquest assaig, donaran el 50% dels seus salts, i el Tabal preveu que hi hagi un salt en una de les passades on aquest element el toquin només dones. "Són accions molt petites però en són vàries", diu Garcia."Des d'assajos oberts fins a sortejos, passant per explicitar quines són les ocasions en què les persones de fora de la comparsa poden accedir a saltar o formacions en seguretat", segons consta en l'acord pres pel Patronat aquest divendres.Quant a la redacció dels reglaments, Mònica Garcia valora que finalment "hi ha hagut una bona feina de totes les comparses, sobretot de posar per escrit coses que ja s'estaven duent a terme i plantejar-se'n d'altres, de trobar-se tota la comparsa, d'especificar i replantejar-se si n'eren prous, si necessitaven ser més persones titulars, quin paper tenien en les decisions les persones que hi col·laboren". Segons Garcia, "hi ha hagut molta feina i tot un moviment en relació a l'estructura de les comparses, i això sempre és bo".Garcia exemplifica que "la comparsa dels Àngels té una llibreta on apuntava les persones que hi demanaven de saltar, és una llibretat que ara mateix està tancada i quan s'acabi els noms inscrits en aquesta llibreta que crec que és d'aquí dos anys, començaran a sortejar aquests salts", diu Garcia. Si bé matisa que "vam valorar que l'ús de la llibreta també era un mecanisme de participació, encara que més rudimentari".En l'últim ple del Patronat també s'han aprovat els recorreguts de les passades de dimecres i dissabte a la nit, encara que ja fa dos anys que aquests es mantenen dins d'uns paràmetres similars. Els extrems estipulats van des del carrer Buxadé, 53 fins el carrer del Roser amb la carretera de Sant Fruitós.Finalment, també s'han trobat quatre administradors per la Patum d'enguany, per la qual cosa els propers dies s'haurà d'estipular els domicilis davant dels quals es saltarà en el cas de les últimes dues parelles inscrites.Mònica Garcia ha recordat que "als regidors de la CUP com a mínim, els salts que ens pertoquen ens agrada que serveixin per homenatjar alguna entitat". Per exemple, el regidor Ivan Sànchez ha demanat que el seu salt es faci en honor del Club Esquí Berguedà a la plaça de la Creu, donat que aquesta entitat celebra els 90 anys. El mateix dimecres també canviarà la ubicació del salt dedicat a les entitats del tercer sector, del regidor Eloi Escútia, que l'any passat es va fer a la Torre de les Hores en honor a Càritas Berga, i que aquest 2018 serà a la plaça de Sant Pere pel Grup Horitzó, entitat que ha estat colpida enguany amb la sobtada pèrdua de la seva directora, Manela Quesada.Dels regidors de l'oposició, un dels que canvia la situació del seu salt és Antoni Biarnés (PDECat) que l'ha demanat davant de l'Escola Municipal de Música, mentre que l'any passat aquest salt va fer-se a l'hospital vell.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)