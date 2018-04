Més de 3.500 persones fan realitat la cadena humana a Montserrat pels presos polítics

Que mania tienen algunos con mezclar lo que sentimos los catalanes (o la mayoria) con lo que dicen, han dicho o diran la ONU, la OTAN o en Burkina Faso!!!



Es com quan em surten emb el rotllo de "mira tu DNI, eres español bla bla bla" doncs mirin, no fa molt hi habia gent amb DNI de Yugoslavia, URSS, Txecoslovaquia, etc i ara el seu DNI es croat, kirguis o eslovac!!!



Despres hi ha el cas de Moldavia i Transnistria (territoris ex URSS, es mes, l ho de juntar Rumania i Moldavia no va anar be) , ningu al mon (excepte Abjasia i Osetia del Sur i crec que algun mes) reconeix a Transnistria com a nacio, pero en cambi, Moldavia no en te cap control, i tenen bandera, himne, lema, segells, moneda i exercit propi i tant contents!!!



Aixi que si aqui sentim que son presos politics, ens importa un pepino el que digui Alemania o Kazajistan!!!