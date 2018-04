El govern espanyol vol que el nou impost digital per ajudar a pagar les pensions entri en vigor el 2019

El ministre d'Economia, Román Escolano, en una roda de premsa Foto: Europa Press

El ministre d'Economia, Román Escolano, ha anunciat que el govern espanyol vol presentar al més aviat possible el nou impost digital a les empreses tecnològiques perquè entri en vigor el 2019 i ha demanat el suport a aquesta nova tributació a la resta de grups parlamentaris. Tal com va anunciar ahir el ministre d'Hisenda, aquest impost servirà per eixugar l'increment de les pensions.Escolano ho ha afirmat aquest dissabte en una roda de premsa després del Consell d'Afers Econòmics i Financers (Ecofin), que s'ha celebrat a Sofia (Bulgària), on ha subratllat que el Ministeri d'Hisenda ja hi ha començat a treballar en aquesta nova figura tributària. Segons Europa Press, l'executiu espanyol no descarta poder començar a recaptar aquest nou impost a les grans empreses digitals enguany.Escolano ha posat èmfasi que amb aquesta nova tributació Espanya se sumaria als principals països europeus que ja tenen aquests impostos, i ha assegurat que "no té sentit" que la tributació i el sosteniment de les càrregues públiques "només recaigui en la vella economia"."La nostra idea és que tingui una tramitació als més ràpid possible", ha precisat Escolano, i alhora ha apuntat que "no hi hauria d'haver divisions polítiques importants", apel·lant al "major consens possible".El ministre ha destacat que "la immensa majoria dels països estan a favor d'aquest tipus de definicions de la nova figura tributària. Encara no contemplem l'opció de la cooperació reforçada, sinó que confiem en un acord", ha manifestat.

