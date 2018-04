​Puigdemont: «Tinc claríssim que el 155 quedarà, encara que l'aixequin formalment»

El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha mostrat convençut que encara que es formi Govern el 155 perviurà a Catalunya. "Tinc claríssim que el 155 quedarà, encara que l'aixequin formalment per dir que han complert i aconseguir que els aprovin els pressupostos de l'Estat", ha assegurat Puigdemont en una entrevista al nou setmanari La República El president ho ha justificat dient que "entre altres coses perquè el 155 ja va venir abans de ser aprovat. La intervenció de Montoro és un 155. És una intervenció política de l'autogovern". "Hi ha cap intervenció major que l'econòmica?", s'ha preguntat en veu alta el president destituït.Puigdemont també ha volgut contestar els diputats del PP que consideren que amb el 155 han demostrat saber governar Catalunya. "La realitat els desmenteix. El senyor Millo és una veritable inutilitat com a virrei i com a governador general de Catalunya", ha etzibat Puigdemont, que –sis mesos després- lamenta haver suspès la declaració d'independència en el ple del 10 d'octubre: "Va ser un error, un engany. No tornarà a passar", s'ha sincerat.

