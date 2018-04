El TC suspèn la llei catalana que garanteix l'accés sanitari universal

Adios España piel de toro,

sangre de toro. Sangre de todos.

Fuiste para mí

la madrastra que no te quiere,

el amigo que te traiciona,

el esposo que no te respeta.

del que quieres divorciarte

i no te deja.



Adios a la picaresca

a tu historia siempre sangrienta

a tu honor sin dignidad, sin verguenza.

A tu rancia unidad

i a tu hispanidad

con todo lo que representa.

Adios a tu monarquia feudal

y a tu caudillo inmortal



Adios a tu cultura

y a tu incultura!!!

Por tanto poeta exiliado

y pensador desterrado. O encarcelado!!!

Adios al flamenco y su duende

a tus bellos paisajes

a las buenas gentes

y al gazpacho andaluz que está de muerte



Miro hacia delante y siento

que no siento mi sangre

has helado mi sangre

has ultrajado a mi gente,

subyugandonos a tu imperio del miedo,

por tu poder y con la fuerza del mal por bandera

Miro hacia delante y solo anelo decirte:

ADEU ESPANYA, CATALUNYA ES LLIURE!!!