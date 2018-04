Com pot ser campió de Lliga el Barça aquest cap de setmana?

Messi i Dembélé celebren un dels gols del Barça contra l'Athletic de Bilbao. Foto: FCBarcelona

El Barça depèn d'ell mateix per ser campió de Lliga aquest cap de setmana. Hi ha dues maneres que això passi: o que els seus principals perseguidors, l'Atlètic de Madrid i el Reial Madrid, no guanyin contra els seus partits respectius, o que el Barça guanyi o empati contra el Deportivo aquest diumenge.Els blaugrana són líders destacats a la classificació i és per això que a falta de cinc partits per acabar la temporada, cada jornada que passa és més factible que els de Valverde es proclamin campions. La primera opció per poder ja celebrar el títol és que els seus rivals punxin. Vegem que ha de passar:El Madrid rep aquesta tarda el Leganès. Els blancs són a 15 punts dels blaugrana i per tant han de guanyar tots els partits que queden (també al Camp Nou per 0-4) i que el Barça ho perdi tot per guanyar la Lliga. Si els de Zidane no guanyen avui, queden descartats automàticament per ser campions.D'altra banda, l'Atlètic de Madrid és a 11 punts dels culés i els queden per disputar quatre partits (12 punts en joc). Si els colchoneros perden, queden descartats per ser campions. Si guanyen o empaten, encara mantindrien les seves opcions. Juguen aquest diumenge a primera hora de la tarda contra l'Alavés a Vitoria.En qualsevol cas, però, el Barça depèn d'ell mateix per guanyar la Lliga. Els blaugrana tanquen la jornada de diumengne visitant el Deportivo a la Corunya. En cas que tots dos equips de Madrid guanyin, el Barça serà campió si suma un punt contra els gallecs. En el pitjor dels casos (pels culers) el Barça ajornaria una jornada més el triomf si perd contra el Deportivo i els seus rivals directes guanyen els seus partits.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)