El Barça es proclama campió de Lliga

El Barça ja és campió de Lliga. El resultat davant del Deportivo de la Corunya converteix els blaugrana en campions matemàticament a falta de quatre partits per acabar la temporada. Aquesta és la 25a Lliga que aconsegueix el club, la setena en deu anys, que consoliden l'hegemonia blaugrana de l'última dècada al campionat espanyol.​Els de Valverde han guanyat 2 a 4 al Deportivo amb gols de Coutinho i tres de Messi en un partit plàcid a la primera part i força patit a la segona. Un partit que ha servit per culminar una Lliga que els blaugrana han conquerit amb una gran superioritat cap a la resta de competidors. Sense perdre cap partit, els blaugrana han mantingut una gran regularitat durant tot l'any amb etapes de bon joc i gràcies a una gran tasca defensiva. El conjunt de Valverde només ha encaixat 23 gols en tota la temporada i el porter Marc André Ter Stegen opta, juntament amb el colchonero Oblack amb Trofeu Zamora d'enguany.Una setmana després de conquerir la trentea Copa del Rei en un partit estel·lar contra el Sevilla a Madrid, i amb l'adéu d'Iniesta encara fresc, els blaugrana culminen el doblet en la temporada de debut de Valverde a la banqueta blaugrana. Després del cop a Roma, on un Barça irreconeixible es va despenjar de la Champions, l'equip tanca una temporada notable a l'espera encara de veure al seu millor nivell els fitxatges milionaris de Dembelé i Coutinho, que amb la marxa d'Iniesta estan cridats a fer un pas endavant.A falta de quatre partits, el Barça té per davant el repte de no perdre cap partit. Ara per ara, n'ha guanyat 26 i n'ha empatat 8. Falta també disputar el Clàssic al Camp Nou contra el Reial Madrid -que ho té tot de cara per arribar a una altra final de Champions- i Ter Stegen i Leo Messi opten també a títols individuals. En el cas de l'astre argentí, amb 32 gols, és un ferm candidat a aconseguir el trofeu Pichichi com a màxim golejador.

