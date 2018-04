Detingudes vuit persones a Sant Celoni i Breda per estafar hotelers de tot l'Estat

Els presumptes estafadors

Maspalomas

La Policia Nacional ha desarticulat un grup de presumptes estafadors d'empresaris de bars i restaurants de tot l'Estat als quals amenaçaven de tallar-los el subministrament elèctric, amb la detenció de vuit persones i la recerca de dues més a Sant Celoni i Breda per més de 50 denúncies, amb un benefici obtingut superior a 50.000 euros.disposaven d'informació privilegiada per ser o haver estat comercials de companyies elèctriques i exigien telefònicament el pagament de quantitats entre 300 i 1.400 euros abans de cinc hores per un suposat deute que constava pendent.La recerca va començar al novembre amb més de 25 denúncies que apuntaven a un mateix modus operandi en un termini d'un mes i mig, i en punts com Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Girona,(Gran Canària), Saragossa o Lugo.Els agents van determinar que es tractava d'un grup "perfectament organitzat" i que estava directament relacionat amb més de 50 fets delictius, gairebé calcats i denunciats en multitud de comissaries de tota Espanya des del passat estiu.El presumpte grup criminal tenia un màxim responsable que, al costat d'alguns familiars i altres col·laboradors, es repartien les funcions: uns captaven la informació necessària per donar credibilitat a l'estafa, uns altres contactaven amb les víctimes i uns altres contractaven comptes bancaris per rebre les transferències que ordenaven els perjudicats.El presumpte líder del grup i alguns dels seus integrants tenen un ampli historial delictiu, la gran majoria diferents modalitats del delicte d'estafa, per la qual cosa la policia els considera "autèntics especialistes".L'operació policial s'ha saldat amb la detenció de vuit persones que van passar a disposició judicial per presumptes delictes d'integració a grup criminal i estafa continuada i dos investigats, i registres duts a terme a les dues cases ocupades a Sant Celoni i Breda, que van permetre la intervenció d'abundant documentació relacionada amb les activitats delictives.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)